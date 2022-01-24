Глава Карелии за один день проведет сразу два больших совещания

Днем 26 января Артур Парфенчиков примет участие в заседании правительства Карелии, а вечером обсудит социально-экономическое развитие Калевальского района.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в среду, 26 января, проведет совещание по социально-экономическому развитию Калевальского района.

В ходе совещания планируется обсудить нерешенные проблемы и поставить задачи на ближайшее будущее.

Жители Калевальского района могут задать вопросы в комментариях к посту главы.

Онлайн-трансляция будет доступна на странице Артура Парфенчикова. Начало в 19.00.

Ранее сообщалось, что в 13.00 в среду, 26 января, пройдет заседание правительства Карелии, на котором обсудят вопросы предоставления земельных участков льготникам и поговорят о готовности республики к омикрону.