Власти Финляндии смягчают ограничения на въезд в страну из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны

На границе больше не нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Власти Финляндии решили смягчить с 15 февраля ограничения на въезд в страну из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны. Как пишет Yle, финские пограничники перестанут требовать отрицательный текст на коронавирус, это послабление касается, в частности, россиян.

Вместе с тем, граждане России и других стран, не входящих в ЕС или Шенгенское соглашение, по-прежнему обязаны предъявить на границе сертификат о вакцинации от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами или справку о перенесенном до полугода назад заболевании. Напомним, ни одна из российских вакцин пока не получила одобрения ВОЗ.