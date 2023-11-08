В карельском поселке Повенец обнаружили объект археологического наследия

Научно-исследовательские работы провели в рамках проекта «Новая жизнь старых руин: Петровские домны в Карелии».

В паблике управления по охране ОКН Карелии 8 ноября рассказали о находке, обнаруженной в ходе научно-исследовательских работ.

В археологической разведке на территории достопримечательного места «Место расположения Петровских домен» (нач. XVIII в.) в Повенце Медвежьегорского района сотрудники Института языка, литературы и истории «Карельского научного центра Российской академии наук» А.Ю. Тарасов и К.Э. Герман обнаружили фрагмент булыжного основания площадки перед домнами (доменный двор), по которой шла загрузка в них железной руды и древесного угля.





Как отметили в источнике, полученные данные позволили подтвердить сохранность культурного слоя XVIII века, относящегося ко времени функционирования Повенецкого железоделательного завода и выявить объект культурного (археологического) наследия «Культурный слой Петровских домен (XVIII в.)», который включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Карелии приказом Управления от 24.10.2023.



При разработке проекта границ территории «Место расположения Петровских домен» (нач. XVIII в.) учли новый объект археологического наследия и примыкающую к нему территорию, где с большой вероятностью могут быть обнаружены подлинные фрагменты других заводских сооружений, перечисленных в архивных текстовых документах по Повенецкому заводу:



2 доменных корпуса

молотовая мастерская

проволочная мастерская

2 мастерские для сверления пушек

3 кузницы

печь для обжига извести

прочие подсобные и технические сооружения.



Работы провели в рамках проекта «Новая жизнь старых руин: Петровские домны в Карелии», который реализуется АНО «Достояние Карелии» при поддержке Фонда президентских грантов.