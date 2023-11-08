В карельском поселке Повенец обнаружили объект археологического наследия

Научно-исследовательские работы провели в рамках проекта «Новая жизнь старых руин: Петровские домны в Карелии».
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В археологической разведке на территории достопримечательного места «Место расположения Петровских домен» (нач. XVIII в.) в Повенце Медвежьегорского района сотрудники Института языка, литературы и истории «Карельского научного центра Российской академии наук» А.Ю. Тарасов и К.Э. Герман обнаружили фрагмент булыжного основания площадки перед домнами (доменный двор), по которой шла загрузка в них железной руды и древесного угля.
Как отметили в источнике, полученные данные позволили подтвердить сохранность культурного слоя XVIII века, относящегося ко времени функционирования Повенецкого железоделательного завода и выявить объект культурного (археологического) наследия «Культурный слой Петровских домен (XVIII в.)», который включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Карелии приказом Управления от 24.10.2023.
При разработке проекта границ территории «Место расположения Петровских домен» (нач. XVIII в.) учли новый объект археологического наследия и примыкающую к нему территорию, где с большой вероятностью могут быть обнаружены подлинные фрагменты других заводских сооружений, перечисленных в архивных текстовых документах по Повенецкому заводу:
2 доменных корпуса
молотовая мастерская
проволочная мастерская
2 мастерские для сверления пушек
3 кузницы
печь для обжига извести
прочие подсобные и технические сооружения.
Работы провели в рамках проекта «Новая жизнь старых руин: Петровские домны в Карелии», который реализуется АНО «Достояние Карелии» при поддержке Фонда президентских грантов.
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