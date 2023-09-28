В одном из дворов Петрозаводска горе-парковщик поджал своей машиной другое авто

За автомобилем горе-парковщика приехал эвакуатор.

Фотографию, на которой легковушка полностью перекрыла выезд другому авто в одном из дворов Кукковки, опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Сейчас заберут. Двор Парфенова-Ровио-Балтийская», — уточнили место инцицента.

Автор фото зафиксировал также и эвакуатор, который вот-вот заберет и увезет на штрафстоянку автомобиль горе-парковщика.

Ранее мы сообщали о том, что горе-водителя из Прионежья будут судить за повторную пьяную езду.