В одном из дворов Петрозаводска горе-парковщик поджал своей машиной другое авто

За автомобилем горе-парковщика приехал эвакуатор.
Фотографию, на которой легковушка полностью перекрыла выезд другому авто в одном из дворов Кукковки, опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Сейчас заберут. Двор Парфенова-Ровио-Балтийская», — уточнили место инцицента.
Автор фото зафиксировал также и эвакуатор, который вот-вот заберет и увезет на штрафстоянку автомобиль горе-парковщика.
Ранее мы сообщали о том, что горе-водителя из Прионежья будут судить за повторную пьяную езду.
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