В парламенте Карелии заговорили об отставке начальника аппарата

Сам руководитель парламентского аппарата Вячеслав Баев находится в отпуске.

В Законодательном собрании Карелии может смениться начальник аппарата. Депутаты заговорили о скором уходе нынешнего руководителя аппарата Вячеслава Баева, назначенного на эту должность в марте 2017 года. По словам депутатов, его отставка может состояться уже в декабре. В настоящее время Баев находится в отпуске, и получить его комментарий на рабочем месте у "Столицы на Онего" не получилось.

Напомним, до назначения на пост начальника аппарата Законодательного собрания Карелии Вячеслав Баев занимал должность вице-губернатора по региональной политике, однако после отставки своего шефа – Александра Худилайнена – покидать республику не захотел и стал претендовать на место в карельском парламенте. Утверждение кандидатуры Баева депутатами не обошлось без скандала. Против него резко выступил бывший вице-спикер, "единоросс" Андрей Мазуровский, заявивший тогда, что "давление, с которым продавливалась эта кандидатура, просто беспрецедентно". За это он потом поплатился своим постом – вскоре после скандального выступления парламентарии сократили должность, которую занимал Мазуровский.

В мае 2017 года, уже будучи начальником аппарата Законодательного собрания Карелии, Вячеслав Баев оказался фигурантом нового скандала - его остановили сотрудники ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник был лишен прав, но это не послужило основанием для снятия его с должности.

"Служебная проверка по результатам правонарушения, которое допустил Вячеслав Геннадьевич Баев, проведена. В результате служебной проверки установлено, что это правонарушение не связано со служебной деятельностью и с точки зрения действующего законодательства оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности нет", - пояснил тогда спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.