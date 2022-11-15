В Петрозаводске пропал 9-летний ребенок

Полиция просит горожан помочь в поиске пропавшего мальчика., сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Степана Валерьевича И., 2013 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 13 декабря.

Пропавший был одет в шапку-ушанку, синюю куртку, светло-синие джинсы, сапоги чёрного цвета, а также в белую в черную точку рубашку и серый свитер.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, в полиции просят сообщать её по телефонам: 8-953-534-25-72, 8-953-549-69-78, 102, 739-240, 02.