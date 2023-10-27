В прокуратуре Карелии отреагировали на ситуацию с мостом в пригороде Кеми

Надзорное ведомство начало проверку нарушения прав на медицинскую помощь в Кемском районе.

Прокуратура Карелии сообщила о начале проверки соблюдения прав жительницы Кеми на медицинскую помощь. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, скандал разгорелся в одном из районов Кеми — Гайжево, отделенном от центра города рекой Кемь. Накануне одной из местных жительниц стало плохо. С подозрением на инсульт ее необходимо было отвезти в городскую больницу, однако «Скорая помощь» не смогла проехать к ее дому из-за того, что единственный мост, соединяющий район с городом, оказался закрыт для проезда транспорта, а открыть замок было невозможно. В результате женщину до машины скорой помощи пришлось транспортировать на санях. Как уточнили в официальном паблике Кемского района, замок оказался неисправен из-за перепада температуры. В настоящее время замок демонтирован, администрация Кемского района назначила ответственного за исправность запорного механизма.

В паблике «Мы родом из...... Гайжево» позже привели ответ главы Карелии Артура Парфенчикова о том, что ремонт моста запланирован на 1 декабря 2023 года.

Напомним, район Гайжево оказался отрезан от Кеми в результате повреждения моста в конце мая 2023 года.