Назначен ответственный за исправность запорного механизма на мосту в Кемском районе Карелии

В связи с перепадами температуры была обнаружена неисправность замка.

В связи с аварийным состоянием Гайжевского моста движение автотранспорта по нему разрешено только экстренным службам, сообщили в официальном паблике Кемского района Карелии 30 октября.

Как рассказали в источнике, в связи с перепадами температуры наружного воздуха была обнаружена неисправность замка на воротах со стороны города.

Назначен ответственный работник, ежедневно контролирующий исправность запорного механизма, отметили в сообществе. Проезд личного автотранспорта на данный момент запрещен.



Текущий ремонт пешеходного моста планируют осуществить до 1 декабря 2023 года за счет средств регионального и местного бюджетов. После ремонта движение автомобилей экстренных служб по мосту будет возобновлено, в том числе автомобилей для доставки дров.

Отмечается, что женщину с подозрением на инсульт удалось вовремя транспортировать в специализированное лечебное учреждение в Беломорске благодаря оперативным действиям медперсонала Кемской ЦРБ и жителей микрорайона.