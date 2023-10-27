Назначен ответственный за исправность запорного механизма на мосту в Кемском районе Карелии

В связи с перепадами температуры была обнаружена неисправность замка.
В связи с аварийным состоянием Гайжевского моста движение автотранспорта по нему разрешено только экстренным службам, сообщили в официальном паблике Кемского района Карелии 30 октября.
Как рассказали в источнике, в связи с перепадами температуры наружного воздуха была обнаружена неисправность замка на воротах со стороны города.
Назначен ответственный работник, ежедневно контролирующий исправность запорного механизма, отметили в сообществе. Проезд личного автотранспорта на данный момент запрещен.
Текущий ремонт пешеходного моста планируют осуществить до 1 декабря 2023 года за счет средств регионального и местного бюджетов. После ремонта движение автомобилей экстренных служб по мосту будет возобновлено, в том числе автомобилей для доставки дров.
Отмечается, что женщину с подозрением на инсульт удалось вовремя транспортировать в специализированное лечебное учреждение в Беломорске благодаря оперативным действиям медперсонала Кемской ЦРБ и жителей микрорайона.
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