Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего человека

С 9 октября 2024 года местонахождение 25-летнего мужчины неизвестно.

Пропал Егор Александрович Сейтов, 25 лет, Петрозаводск — п.Шуя, Прионежский район. Об этом сообщили в паблике поискового отряда ЛизаАлерт в Карелии.

С 9 октября 2024 года его местонахождение неизвестно.

Инфорги: Юля Онега 89250626257, Алена Кузенька 89299083732