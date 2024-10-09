Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего человека

С 9 октября 2024 года местонахождение 25-летнего мужчины неизвестно.
Пропал Егор Александрович Сейтов, 25 лет, Петрозаводск — п.Шуя, Прионежский район. Об этом сообщили в паблике поискового отряда ЛизаАлерт в Карелии.
С 9 октября 2024 года его местонахождение неизвестно.
Инфорги: Юля Онега 89250626257, Алена Кузенька 89299083732
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