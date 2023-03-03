Восстановлено водоснабжение пострадавших от аварии домов в Петрозаводске

Авария на сетях, из-за которой без холодной воды остались дома на нескольких улицах Петрозаводска, устранена.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«В 12:20 холодное водоснабжение ул. Борнаволокская, ул. Кольцевая, ул. Любы Тумановой, проезд Песчаный, проезд Юхновский, ул. Борисовская, ул. Рабочая, пер. Угловой, наб. Логмозерская восстановлено», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к пострадавшим домам был организован подвоз воды.