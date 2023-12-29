Врачи дали выпавшей в Карелии с 10 этажа девочке второй шанс на жизнь

Врачи Карелии и НМИЦ имени Г. И. Турнера спасли девочку, выпавшую с 10 этажа.

Спасение 13-летней девочки из Карелии, выжившей после падения с 10 этажа, кроме как чудом не назовешь. Помогли Бог и ангелы в белых халатах, написали в телеграм-канале НМИЦ имени Г. И. Турнера.

Быстро приехала скорая, девочку сразу же доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи в Карелии. Там подключились врачи ещё двух профильных местных больниц.

После консилиума было решено направить ребенка в Санкт-Петербург, в Федеральный центр детской травматологии НМИЦ имени Г. И. Турнера.

В Центре Турнера девочке выполнили несколько операций по восстановлению таза, ног, позвоночника. Встречала новогодние праздники она в Центре имени Г. И. Турнера. Но самые сложные операции уже позади, написали в телеграм-канале.

«Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы сохранить ребенку жизнь, здоровье и минимизировать количество осложнений. Очень надеемся, что она сможет вернуться к полноценной жизни», — сказали врачи Национального центра.

Напомним, девочка выпала из окна многоэтажки на Кукковке в Петрозаводске 29 октября. Вертолет санавиации 2 ноября доставил ребенка в тяжелом состоянии в Санкт-Петербург в институт имени Г. И. Турнера.