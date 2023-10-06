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Вытрезвитель для птиц организовал житель Карелии

Новости. Общество
15:50, 07 Октября 2023
фото: «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша»

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Костомукшанин приютил на балконе пьяных свиристелей.

О необычном птичьем вытрезвителе написали в паблике «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша». Местный житель собрал свиристелей. Объевшихся забродившими ягодами рябины, и поместил их на балконе, чтобы они спокойно пришли в себя.

«Вот так из года в год нажрутся рябины птицы и валяются потом, пьяницы. Забрал домой в коробке. Разместил „вытрезвитель“ на балконе, поставил воды и пшена. Очухаются, пить захотят» — приводят в паблике слова автора фото.

Ранее в Костомукше были опубликованы фото свиристелей, лежавших на городской улице. Как предположили очевидцы, виной всем у могли быть «пьяные» ягоды, которыми питались птицы. На место в связи с опасностью распространения птичьего гриппа выезжали сотрудники Россельхознадзора, однако павших птиц они не обнаружили.

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