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Жителей Карелии поблагодарили за помощь пострадавшим в страшном пожаре на юге республики

Новости. Общество
18:40, 09 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»

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Вещей оказалось так много, что их прием пока приостановлен.

Руководитель Лахденпохского КЦСОН Татьяна Герасимова поблагодарила жителей района, откликнувшихся на призыв о помощи погорельцам из поселка Элисенваара. Она заверила, что все вещи, посуда и постельные принадлежности доставлены пострадавшим в пожаре. Сообщение об этом появилось в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

«Вещей оказалось много, поэтому пострадавшие просили больше вещи не привозить. Всем еще раз спасибо за неравнодушие к чужой беде. Ввиду того, что помещение срочной помощи у нас небольшое, прием вещей пока приостановлен», — сообщила Татьяна Герасимова.

Напомним, в поселке Элисенваара Лахденпохского района Карелии вечером 3 декабря сгорел многоквартирный деревянный дом. В пожаре погиб один человек, дом выгорел почти полностью.

Позже директор Лахденпохского КЦСОН Татьяна Герасимова обратилась к неравнодушным жителям с просьбой помочь погорельцам, оставшимся без вещей.

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