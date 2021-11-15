«Люди остались в чем были, сгорело все дотла»: жителей Карелии просят помочь погорельцам

В Лахденпохском районе всех неравнодушных просят помочь жителям сгоревшего дома в поселке Элисенваара.

В паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» Татьяна Герасимова, директор КСОН Лахденпохского района, просит помочь погорельцам из поселка Элисенваара. Желающие могут приносить вещи в КЦСОН по адресу: Лахденпохья, улица Школьная, 3. Как сообщается, вещи нужны любые. Люди остались в чем были, сгорело все дотла.

Подробнее список самых необходимых вещей — в паблике.

Напомним, минувшей ночью сгорел двухэтажный многоквартирный дом в поселке Элисенваара. В огне погиб один человек.