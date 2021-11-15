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«Люди остались в чем были, сгорело все дотла»: жителей Карелии просят помочь погорельцам

Новости. Общество
17:38, 04 Декабря 2021
фото: «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» / паблик ВК

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В Лахденпохском районе всех неравнодушных просят помочь жителям сгоревшего дома в поселке Элисенваара.

В паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» Татьяна Герасимова, директор КСОН Лахденпохского района, просит помочь погорельцам из поселка Элисенваара. Желающие могут приносить вещи в КЦСОН по адресу: Лахденпохья, улица Школьная, 3. Как сообщается, вещи нужны любые. Люди остались в чем были, сгорело все дотла.

Подробнее список самых необходимых вещей — в паблике.

Напомним, минувшей ночью сгорел двухэтажный многоквартирный дом в поселке Элисенваара. В огне погиб один человек.

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Комментарии

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0ff
2021-12-04 18:18:37
Слабунова выразила озабоченность ?
Сара
2021-12-04 19:19:04
0ff, Вы больной? При чем тут Слабунова!?
У людей трагедия, в 21 веке в стране трепачей и обещалкиных,люди в сараях живут до сих пор!
Кто виноват все понимают! Но почему опять люди должны собирать вещи? Где правительство? Где результаты обещаний : жить в своих квартирах и зарплату в 2700 долларов !? Кто эти обещания давал все помнят!?!
Позор!
кир
2021-12-04 19:58:36
Сара, они пьют водку. потом горят, а остальным позор. Вы в уме?
Козьма
2021-12-04 19:46:23
Сара, при чём тут правительство ? Им самим жрать нечего , второй год зарплату не повышает воевода , себе .
Offff
2021-12-04 19:14:51
0ff/эксперд
у Бабы Вали Гамбурской , по более денег будет , может поделится ? Напиши рапорт . )))
Митрофан
2021-12-04 18:01:27
Чиновники с Ленина 19 интересно слышат эти обращения ? И что при этом делают ? Или им пофиг всё ? Посадник какие меры принимает ?
Гость
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