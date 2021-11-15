890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Человек погиб в страшном пожаре на юге Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:49, 04 Декабря 2021
фото: «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» / паблик ВК

Новости партнеров

В Лахденпохском районе сгорел двухэтажный дом, один человек погиб, сообщили в МЧС Карелии.

В поселке Элисенваара Лахденпохского района Карелии вечером 3 декабря произошел серьезный пожар — загорелся двухэтажный деревянный восьмиквартирный дом на Куркиекском шоссе, 1. Фото пожара появились в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

Пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района были подняты по тревоге в 22.28 вечера. К 01.50 огонь был потушен. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как нам уточнили в МЧС Карелии, на пожаре погиб один человек, его личность устанавливается. Дом был значительно поврежден. Причины пожара также выясняются.

Позже один из читателей паблика показал фото последствий пожара. На нем видно, что утром в доме еще присутствовало задымление.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

03.12.2021 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 4
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 3
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 18
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

03.12.2021 15:37
Личное мнение
Мечта Шуры Балаганова 5
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно меньше среднего заработка финна.
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»