Человек погиб в страшном пожаре на юге Карелии (ФОТО)

В Лахденпохском районе сгорел двухэтажный дом, один человек погиб, сообщили в МЧС Карелии.

В поселке Элисенваара Лахденпохского района Карелии вечером 3 декабря произошел серьезный пожар — загорелся двухэтажный деревянный восьмиквартирный дом на Куркиекском шоссе, 1. Фото пожара появились в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

Пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района были подняты по тревоге в 22.28 вечера. К 01.50 огонь был потушен. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как нам уточнили в МЧС Карелии, на пожаре погиб один человек, его личность устанавливается. Дом был значительно поврежден. Причины пожара также выясняются.

Позже один из читателей паблика показал фото последствий пожара. На нем видно, что утром в доме еще присутствовало задымление.