Актриса из Петрозаводска сыграла капитана команды по регби в сериале на СТС

На канале СТС состоится всероссийская телепремьера спортивной драмы «Регби», в которой одну из главных ролей сыграла 26-летняя актриса из Петрозаводска Александра Розанова.

Как рассказали в пресс-службе телеканала СТС, 20 июня зрителей познакомят с новой премьерой — спортивной драмой «Регби», где Александра Розанова сыграла капитана женской команды.

«Перед съемками Александра и другие актеры несколько месяцев тренировались на базе Академии регби-клуба ЦСКА. Спортивную драму снимали больше года на территории московских стадионов „Фили“ и „Слава“ при поддержке Федерации регби России и клуба ЦСКА, чьи консультанты и тренеры дежурили на площадке», — говорится в сообщении СТС.

Главной героиней сериала является чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина). Она бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, своенравная девушка идет в женское регби, где у нее начинаются конфликты с Мариной (Александра Розанова) и другими опытными спортсменками.

Александра Розанова родилась в Петрозаводска, окончила ГИТИС. С 2013 года снимается в кино. Сыграла в лентах «Склифосовский (6 сезон)» (Маша), «Агентство О.К.О.» (Ирина).