Актриса из Петрозаводска снялась в клипе фронтмена группы Rammstein

Екатерина Баландина приняла участие в съемках в Москве нового клипа Тилля Линдеманна.

Как пишет «Фактор News», в аэропорту Домодедово фронтмен немецкой металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимал клип на свою новую песню «NSL» (18+). Стюардессу в клипе сыграла актриса из Карелии Екатерина Баландина.

Как Екатерина рассказала «Фактор News», съёмки были длинными, но будоражащими. «Съёмочный день мне принёс неописуемое удовольствие, а смотреть, как работает в кадре Тилль — целый мастер-класс. Жанр, в котором он создаёт свои работы мне особенно интересен, поэтому было вдвойне ценно. Я наблюдала за его игрой как заворожённая», — поделилась Екатерина.

Зачем актрисе понадобилась дублерша, читайте на «Фактор News».