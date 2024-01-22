Два ДТП произошло на железнодорожных переездах в Карелии

В прошлом году на железнодорожных переездах в Карелии произошло 2 аварии и было зафиксировано 16 нарушений правил дорожного движения.

В прошлом году на железнодорожных переездах Карелии произошло 2 ДТП и 16 нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Дорожные аварии были зафиксированы на перегонах Чална-Онежская — Падозеро и Видлица-Салми. Нарушения правил пересечения железнодорожных переездов зафиксировали дежурные по переездам — было 16 нарушений. Обо всех фактах нарушении сообщили в ГИБДД.

Сотрудники Октябрьской железной дороги ведут активную работа с водителями с целью профилактики ДТП и обучения водителей действиям в чрезвычайной ситуации.

Тк, в прошлом году на железнодорожных переездах было проведено 245 внезапных проверок, 93 профилактических рейда, во время которых четырем тысячам водителей напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.