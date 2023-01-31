Водитель в Петрозаводске разбил свой Suzuki о железнодорожное ограждение (ФОТО)

В ночь на 7 февраля на переезде Вытегорского шоссе в Петрозаводске произошло ДТП.

Во вторник, 7 февраля, в 00.10 на железнодорожном переезде Вытегорского шоссе легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение.



Об этом говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».



По одной из версий, легковой автомобиль Suzuki двигался по Вытегорскому шоссе со стороны центра и врезался в ограждение.



По данным портала, водитель не пострадал.



