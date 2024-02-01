Дорожная полиция Петрозаводска занялась маршрутчиками после инцидента у мэрии

ГИБДД карельской столицы уже наказала одного из двух шоферов, устроивших «автобусные войны» в центре города.
Госавтоинспекция Петрозаводска проверила информацию о нарушениях ПДД со стороны водителей пассажирских ПАЗиков, которую распространили СМИ.
Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя маршрутного автобуса № 19. В отношении 34-летнего нарушителя составлен административный протокол.
Теперь шоферу грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
В отнощении водителя второй маршрутки, № 25, проводится административное расследование. Результаты дорожная полиция обещала сообщить позже.
Напомним, ранее анонимная пользовательница сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложила видео с очередным нарушением правил дорожного движения со стороны водителей пассажирских ПАЗиков.
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