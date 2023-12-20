Штраф в 10 тысяч рублей получил водитель за нарушение правил дорожного движения

Олонецкий районный суд Карелии вынес постановление по делу об административном нарушении.

Олонецкий районный суд Карелии вынес постановление по делу об административном нарушении в отношении водителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина, управляя автомобилем, нарушил требования ПДД: при движении через перекресток неравнозначных дорог в прямом направлении не уступил договору автомобилю, пользующемуся преимуществом и двигающемуся по главной дороге.

В результате ДТП пассажир автомобиля, двигавшегося по главной дороге, получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Постановлением суда фигуранта признали виновным в совершении административного нарушения и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.