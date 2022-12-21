Елку у озера в Петрозаводске украсят 200 самодельных игрушек

200 авторских новогодних игрушек повесят на городскую елку на Онежской набережной в Петрозаводске.

В жюри конкурса авторских елочных игрушек «Новогодняя сказка» выбрали самые красивые и необычные работы, которые украсят городскую елку на Онежской набережной в створе проспекта Ленина.



На конкурс поступили 320 игрушек, сделанных своими руками, 200 из них повесят на символ Нового года, сообщили в мэрии карельской столицы.



23 декабря в 17.00 у елки на набережной наградят победителей конкурса. Новогоднее дерево успели украсить около сотни игрушек от жителей Петрозаводска. Работы победителей повесят на ель на церемонии награждения.



Среди номинаций – «Гран-При», «Приз мэра», «Лучшая индивидуальная работа», «Лучшая командная работа», «Профессионал» – специальный приз в сфере дизайна.



Подробная информация для участников конкурса размещена на странице городского дома культуры.