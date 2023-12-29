Около 3 тысяч мигрантов задержала полиция в центре Петербурга

Порядка трех тысяч иностранцев доставили в отделы полиции из центральной части Петербурга в новогоднюю ночь.

Как стало известно «Фонтанке», более 600 из доставленных находились в России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они получили на Новый год «подарки» в виде административных протоколов. Более сотни человек при этом могут быть выдворены за пределы страны.



Вечером 31 декабря центр Петербурга закрыли для массовых гуляний. Желающие пройтись по Невскому проспекту проскальзывали через рамки металлоискателей, а полиция проверяла документы у приезжих.



Напомним, в знак поддержки Белгорода в Петербурге был отменен концерт на Дворцовой. Факелы Ростральных колонн тоже не зажигали.