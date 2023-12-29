Епархиальная рождественская елка собрала в Петрозаводске почти 600 детей со всей республики

Мероприятие прошло по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.

В Петрозаводске состоялась традиционная шестая Епархиальная рождественская елка, на которой побывали ребята, посещающие Обособленное структурное подразделение Центра помощи детям № 6 в Медвежьегорске. Об этом сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.





Мероприятие прошло по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в Музыкальном театре Карелии, где собралось почти 600 детей из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Медвежьегорска, Эссойлы, Питкяранты, Пряжи, а также дети из социальных центров республики.

Как рассказали в источнике, артисты Музыкального театра представили юным зрителям детскую сказку «Красавица Насто», а перед началом праздника выступили коллективы детских воскресных школ храмов епархии с рождественскими номерами.

Кроме того, в программе были мастер-классы и экскурсии по театру. А по окончании праздника юным гостям вручили сладкие подарки.