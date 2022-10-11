В Петрозаводске построили еще одно судно по заказу «Русского краба»

Это второе из семи подобных судов, которые будут построены на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Сегодня, 9 декабря, на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске состоялся спуск на воду краболова «Капитан Егоров». Судно построено по заказу группы компаний «Русский Краб» и стало вторым из семи запланированных, сообщили в правительстве республики.

В мероприятии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, директор завода Владимир Майзус, зампредседателя Законодательного собрания региона Илья Раковский, руководители компании «Русский Краб». Краболовное судно получило название в честь известного дальневосточного капитана Николая Александровича Егорова (1906−1979).

«Чувства переполняют – совсем недавно на этой верфи мы спускали головное судно серии краболовов, а сегодня напутствуем уже второе. В процессе строительства был поиск технических решений, уточнение проекта, ведь эти суда – новое веяние в судостроении, потому что ранее краболовы не строили, − сказал Артур Парфенчиков. − Мы будем двигаться дальше в нашем городе пяти морей, будем строить больше самых разных современных судов, это очень важно для экономики города».

Суда-краболовы проектной серии 5712LS предназначены для вылова и перевозки живого краба в сложных условиях Берингова, Охотского и Японского морей. Строительство ведется в рамках госпрограммы инвестиционных квот.

«Такие события, как сегодня − это значимые шаги в большом проекте по обновлению российского промыслового флота, участниками которого являются наши предприятия. Создание каждого нового судна делает отечественное морское рыболовство более устойчивым, укрепляет компетенции судостроения, стимулирует развитие смежных отраслей производства. Несмотря на внешние вызовы важно продолжать строить новый технологичный флот, не останавливаться и не сбавлять темпа», − отметил генеральный директор группы компаний «Русский Краб» Александр Сапожников.

В суда серии заложены инновационные для российской крабопромысловой отрасли решения, в том числе − система RSW для контроля и поддержания температуры воды и воздуха в танках и трюмах. Новое оборудование позволяет передавать полученные данные как на мостик, так и на берег.

От действующего флота новые краболовы отличает двухуровневый трюм для перевозки живого краба в нержавеющих танках, вдвое увеличенные площади промысловой палубы, современные двигатели с низким расходом топлива и малой токсичностью выхлопных газов.

По предложению руководства завода почетное право стать крестной матерью судна предоставлено руководителю администрации главы Карелии Татьяне Игнатьевой. Ранее она участвовала в подготовке к 100-летию республики, являлась членом Государственной комиссии, при содействии которой принимались решения о модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Напомним, что на территории завода сейчас строят первую в России цифровую верфь. Проводящаяся по указанию Президента страны глубокая модернизация предприятия позволит автоматизировать производство, повысить интенсивность труда и создать не менее 500 новых рабочих мест для жителей республики.