Компания, построившая «Титаник», вновь начнет создавать корабли

Построившая «Титаник» судоверфь в Северной Ирландии возобновит работу.

Судостроительная верфь Harland and Wolff в Белфасте, на которой в 1912 году был построен «Титаник», возобновит работу, пишет Лента.ру со ссылкой на Financial Times.

Три года назад британский бизнесмен Джон Вуд выкупил верфь за шесть миллионов фунтов (7,3 миллиона долларов). По его словам, в январе компания заключила контракт стоимостью 1,6 миллиарда фунтов (около 1,8 миллиарда долларов) с консорциумом во главе с испанской судостроительной компанией Navantia на строительство трех военно-транспортных судов.

Новые контракты помогут увеличить производственные мощности и создать дополнительно до 700 рабочих мест, пояснил Вуд.

Harland and Wolff, ведущая свою историю с 1861-го, в последнее время не справлялась с конкуренцией из-за рубежа. Последнее судно сошло с верфи в 2003-м, это был паром британского Минобороны Anvil Point. Последние годы компания специализировалась на ремонте судов и нефтяных вышек, а также испытывала серьезные финансовые трудности.