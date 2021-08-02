Парфенчиков назвал сроки начала возведения цифровой верфи судостроения в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что решение о строительстве цифровой верфи на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода принято.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Первая в стране цифровая верфь будет построена у нас, в Карелии! Принципиальное решение об этом принято. Напомню, на прошлой неделе в Администрации Президента состоялось первое заседание рабочей группы, которая будет сопровождать этот масштабный проект», — заявил он.

Площадкой для реализации проекта стал Онежский судостроительно-судоремонтный завод.

«Часть территорий завода скоро превратится в большую стройку. Сейчас идет подбор подрядчика. Планируем, что уже в конце этого года начнем работы по возведению новых цехов. При этом старые продолжат функционировать, но затем их также ждет обновление», — пояснил Парфенчиков.

Проект предполагает цифровое сопровождение строительства судов и автоматизацию процессов. Ввести верфь в эксплуатацию планируется в 2024 году. По оценке Артура Парфенчикова, завод сможет в 10 раз увеличить количество выпускаемой продукции и в два раза — штат сотрудников.

Ранее сообщалось, что техникум в Петрозаводске будет готовить специалистов по строительству судов.