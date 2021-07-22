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Техникум в Петрозаводске будет готовить специалистов по строительству судов

Новости. Экономика
09:16, 28 Июля 2021
фото: «Столица на Онего»

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что автотранспортный техникум займется подготовкой кадров для Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о планах готовить специалистов для Онежского судостроительно-судоремонтного завода на базе автотранспортного техникума в Петрозаводске.

«Мы приняли решение готовить специалистов по судостроительным рабочим специальностям в нашем петрозаводском автотранспортном техникуме. Обучение начнется с этого года. Кроме того, в техникуме будут созданы судостроительные мастерские. Заявка на выделение средств подана в федеральный центр», — заявил он.

Также Парфенчиков сообщил, что в подготовке инженеров и программистов для завода примет участие Петрозаводский университет.

Необходимость в новых кадрах продиктована модернизацией Онежского судостроительно-судоремонтного завода, пояснил губернатор.

«По сути, на территории завода будет построено новое предприятие — цифровая верфь. Первая в нашей стране. Появятся новые цеха, центр обработки данных, станция газификации, очистные сооружения. Проект очень серьезный, в том числе финансово. На строительство планируется выделить 5,2 млрд рублей. Из них 1,3 млрд, первый федеральный транш, предприятие получит в этом году», — сказал Парфенчиков.

По словам главы Карелии, реализация проекта позволит увеличить мощности завода в 10 раз. При этом цифровые технологии будут применяться практически на всех этапах строительства. Сейчас на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе работает около 500 человек, а к 2024 году численность сотрудников планируется увеличить вдвое, заявил Артур Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков обещал господдержку компании по производству деревянных судов.

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