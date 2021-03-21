Парфенчиков пообещал господдержку компании по производству деревянных судов

Власти Карелии готовы предоставить субсидию и льготный кредит предприятию "Варяг", которое специализируется на деревянном судостроении.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков после посещения верфи.

"Всякий раз, когда бываю здесь, возникает ни с чем не сравнимое ощущение, что ты прикоснулся к истории. Это единственная верфь в нашей стране, где корабелы-профессионалы воссоздают суда, шлюпки, ялы, боты по старинным чертежам с соблюдением аутентичных технологий", - рассказал губернатор.

Он также добавил, что кроме реплик исторических судов "Варяг" выпускает деревянные боты шлюпки и ялы, разрабатывается проект малого туристского катера.