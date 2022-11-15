Глава Карелии спустил на воду второй краболов (ВИДЕО)

«Капитан Егоров» — это второе из семи судов, которые строят в Петрозаводске по заказу компании «Русский Краб».

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о том, что сегодня, 9 декабря, со стапелей Онежского судостроительного завода сошло второе по счету судно-краболов.





«Чувства переполняют. Это второе из семи судов, которые мы строим на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу дальневосточной компании „Русский Краб“.



Здесь же, на базе завода, идет еще одна стройка. Возводим первую в России цифровую верфь. Это очень важно не только для экономики Карелии — это важно для нашего самосознания. Для гордости за землю, на которой живем», — заявил Парфенчиков.



Напомним, заказ на строительство серии судов для вылова и перевозки живого краба Онежский судостроительно-судоремонтный завод получил от группы компаний «Русский краб». Общая стоимость контракта составляет более 10 миллиардов рублей.

Суда, сошедшие с петрозаводской верфи, отправятся на Дальний Восток — добывать краба в Охотском и Беринговом морях. Специализированные суда для промысла краба до сих не строились нигде в мире.



Первое судно, краболов «Капитан Александров», спустили на воду в конце января.