Мастера с Дальнего Востока создадут сказку на «Гиперборее» в Петрозаводске

Команда мастеров из Благовещенска приедет в Петрозаводск на фестиваль «Гиперборея–2023».

Городской дом культуры приглашает на традиционный конкурс снежных и ледовых скульптур в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея».



О своем желании участвовать в фестивале с 7 по 11 февраля заявили мастера из разных регионов России, сообщили в мэрии карельской столицы. В этот раз мастерам предлагают украсить Онежскую набережную героями русских сказок, былин, басен, песен и других авторских и фольклорных произведений.



Среди участников - скульпторы с Дальнего Востока, из города Благовещенск.



«У них за плечами участие в известном фестивале снежных и ледовых скульптур в китайских Харбине и Хейхэ, на международном чемпионате снежной скульптуры США в городе Брекенридж. Команда скульпторов – трехкратные чемпионы и многократные призеры», – рассказали в городском доме культуры.



Прием заявок на участие в конкурсе и эскизов скульптур продлится до 16 января. Все подробности - здесь.