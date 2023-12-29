В Петрозаводске принимают заявки на участие в конкурсе ледовых и снежных скульптур

В рамках традиционной «Гипербореи» Онежскую набережную украсят научные изобретения и их авторы.
С 6 по 10 февраля в Петрозаводске состоится международный зимний фестиваль «Гиперборея». Городской дом культуры принимает заявки на традиционный конкурс ледовых и снежных скульптур.
Тема мероприятия этого года – «Отечества Великие умы». Мастерам предстоит украсить Онежскую набережную научными изобретениями и их авторами.
Прием заявок и эскизов продлится до 19 января. Документы на участие необходимо отправить по электронной почте или принести по адресу: площадь Кирова, дом 1.
Подробности можно узнать в положении конкурса или по телефонам: 8 (814-2) 76-61-29 и 78-55-77.
Актуальная информация о городском доме культуры публикуется в официальном госпаблике.
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