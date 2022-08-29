Персонажи «Ревизора» (18+) в Театре кукол Карелии напомнили Любарскому героев Васи Ложкина

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поделился эмоциями после визита в Театр кукол.

Владимир Любарский отметил оригинальное прочтение постановки «Ревизор» в Театре кукол Карелии. Эмоциями мэр города поделился в Сети.

«В театре кукол сегодня „Ревизор“. Как всегда в оригинальном прочтении нашей труппы и режиссера Игоря Казакова. Герои в костюмах-лицах а-ля Вася Ложкин зрителей впечатлили, судя по возгласам „Браво“ и бурным аплодисментам», — написал он в субботу вечером.

Спектакль рекомендован зрителям с восемнадцати лет.

Ранее сообщалось, что Театр кукол Карелии покажет зрителям спектакль «Ревизор» (18+).