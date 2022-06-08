Театр кукол Карелии покажет зрителям спектакль «Ревизор» (18+)

Премьера спектакля «Ревизор» состоится в Театре кукол в июле.

Театр кукол Карелии представит 1 и 2 июля премьеру спектакля «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя от режиссера Игоря Казакова. Спектакль поставлен по проекту «Культура малой Родины».

«„Ревизор“ — нестареющая сатирическая картина России. И на сцене мы увидим в буквальном смысле картину с перекошенной рамой, в которой действуют персонажи, то ли сошедшие со страниц карикатуриста, то ли вырвавшиеся из кошмарных снов.

Режиссер Игорь Казаков оставил спектаклю жанровое определение, которое дал своей пьесе Гоголь, — комедия. Художник Татьяна Нерсисян превратила персонажей „Ревизора“ в огромных кукол. Эти куклы не жизнеподобны и почти лишены человеческого облика: нарушенные пропорции, гипертрофированные черты делают характеры персонажей зримыми», — рассказали в театре.

Спектакль рекомендован зрителям с восемнадцати лет.