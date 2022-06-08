890x80
Реклама
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
Новое
Сегодня 16:34
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Появились фотографии пожара в Заозерье — там горит целый двор (ФОТО И ВИДЕО)
26.06.2022 17:56

Театр кукол Карелии покажет зрителям спектакль «Ревизор» (18+)

Новости. Культура
17:20, 27 Июня 2022
фото: © Михаил Никитин / Театр Кукол Карелии

Новости партнеров

Премьера спектакля «Ревизор» состоится в Театре кукол в июле.

Театр кукол Карелии представит 1 и 2 июля премьеру спектакля «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя от режиссера Игоря Казакова. Спектакль поставлен по проекту «Культура малой Родины».

«„Ревизор“ — нестареющая сатирическая картина России. И на сцене мы увидим в буквальном смысле картину с перекошенной рамой, в которой действуют персонажи, то ли сошедшие со страниц карикатуриста, то ли вырвавшиеся из кошмарных снов.

Режиссер Игорь Казаков оставил спектаклю жанровое определение, которое дал своей пьесе Гоголь, — комедия. Художник Татьяна Нерсисян превратила персонажей „Ревизора“ в огромных кукол. Эти куклы не жизнеподобны и почти лишены человеческого облика: нарушенные пропорции, гипертрофированные черты делают характеры персонажей зримыми», — рассказали в театре.

Спектакль рекомендован зрителям с восемнадцати лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
25.06.2022, 22:11
Бригантина с алыми парусами вошла в акваторию Онего в Петрозаводске (ФОТО)
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды
23.06.2022, 15:43
Коляску с младенцем сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.