Появились фото с места ДТП в Карелии, где автобус с детьми улетел в кювет

Спасатели вытащили из кювета автобус, который попал в ДТП на трассе в Пудожском районе.

В паблике Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликовали фото с места аварии, в которой пострадали дети. Напомним, 1 апреля на трассе на расстоянии 3 километров от Пудожа произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус Hyundai занесло, а потом он опрокинулся на бок. В автобусе находилась спортивная команда по вольной борьбе, состоящая из 19 несовершеннолетних, а также двое взрослых сопровождающих. Автобус совершал рейс из Северодвинска Архангельской области в Кондопогу.

На место ЧС выезжал личный состав пожарной части №50 по охране Пудожа -7 человек. Спасатели осмотрели место ДТП и вытащили автобус из кювета. Дети и взрослые были доставлены в Пудожскую ЦРБ для осмотра и оказания возможной медицинской помощи, пишут в паблике Госкомитета.

Прокуратура и Следком проводят проверку по факту ДТП с автобусом. Глава Карелии заявил, что здоровью детей 19 детей из Архангельской области, попавших в аварию в пятницу, ничего угрожает.