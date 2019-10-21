Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую женщину

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Вечером 20 октября в полицию поступило сообщение о без вести пропавшей 44-летней петрозаводчанке, сообщили в МВД Карелии.
Наталья ушла из дома, расположенного в микрорайоне Перевалка, более двух недель назад, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Была одета в красную куртку, серые спортивные брюки, обута в розовую обувь.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: +7-981-402-0614, +7(814-2) 755-000 или 02 (с мобильного – 102).
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