Разрушенный пешеходный мост к ТЦ «Лотос Plaza» в Петрозаводске восстановлен

В столице Карелии проведены работы по восстановлению моста, ведущего к торговому центру «Лотос Plaza».

Мост к ТЦ «Лотос Plaza» приведен в порядок силами торгового холдинга «Лотос». Об этом заявил в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Предприятие безвозмездно отсыпало подмытые подходы к пешеходному мосту в парке Патриот и продлило настил», — сообщил Любарский.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост у торгового центра «Лотос Plaza» находится в аварийном состоянии и опасен для пешеходов. Представители администрации поясняли, что мост был разрушен из-за подъема воды в реке.