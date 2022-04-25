Мост через Неглинку в Петрозаводске опасен для пешеходов

Пешеходный мост у торгового центра «Лотос Плаза» находится в аварийном состоянии.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, проход по пешеходному мосту через реку Неглинка, со стороны Храма "Целителя Пантелеймона" в сторону ТЦ "Лотос плаза", опасен. Сооружение находится в аварийном состоянии.

«Информация передана для установки нового ограждения в Управление благоустройства и экологии», - отметили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, разрушенный пешеходный мост у торгового центра «Лотос Плаза» в Петрозаводске закрыт для прохода. Мост, соединяющий территорию «Лотос Плаза» с улицей Сыктывкарская, разрушился из-за подъема воды в реке.