Власти Петрозаводска не знают, когда восстановят мост к «Лотос Плазе»

Разрушенный пешеходный мост у торгового центра «Лотос Плаза» в Петрозаводске закрыт для прохода.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города руководитель информационно-аналитического управления Анники Сильченко.

По ее словам, мост, соединяющий территорию «Лотос Плаза» с улицей Сыктывкарская, разрушился из-за подъема воды в реке.

«В настоящее время определяются сроки проведения восстановительных работ. Мост перекрыт для обеспечения безопасности», - сказала Сильченко.