В Карелии ищут добровольцев для поиска 75-летнего рыбака

В Сегеже 18 сентября в поселке Кочкома 75-летний местный житель ушел на рыбалку и не вернулся.

В паблике поисковиков «Длинный берег» объявлен сбор добровольцев для поиска 75-летнего Леонида Филипповича Т., который вышел на рыбалку из поселка Кочкома Сегежского района и пропал.

«Нужна помощь добровольцев, лодки, эхолоты, кошки. Выезд на поиск в среду, 21 сентября, в 8:00 из Сегежи. Старший на месте Дмитрий +79523576824», - говорится в сообщении поисковиков.

Ранее сообщалось, что Леонида Филипповича Т. Пропал 18 сентября.