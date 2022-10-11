Экстремалы Петрозаводска попросили подсветить новую спортплощадку

Власти города проверили качество исполнения нового скейтпарка у школы искусств на Ленинградской улице, рассказал глава Петрозаводска.

В понедельник, 31 октября, глава города Владимир Любарский и спикер Петросовета Надежда Дрейзис посетили новый скейтпарк у специализированной школы искусств на Ленинградской улице.



В городе появилась еще одна площадка для любителей экстремальной езды на велосипедах и самокатах, отметил в соцсети Владимир Любарский.



«Это наш совместный проект с министерством образования на деньги, выделенные из бюджета республики – 7,5 млн рублей. Подрядчики – местные, поставщики оборудования – из Москвы, это те, кто имеет опыт работы с подобного рода объектами. Тем, кто живет далеко от стадиона «Юность», территориальное расположение, конечно, будет удобней, и большой плюс, что это – все-таки новый объект», - сообщил Любарский.



По его словам, юные спортсмены на площадке высказали замечания, над которыми надо будет поработать. Не хватает скамеек и урн – они уже заказаны. Кроме того, спортсмены хотели бы видеть еще один элемент – грайнд бокс для тренировки скольжения. Также городским властям предстоит решить вопрос с освещением площадки.



Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что в Дмитриевском парке Петрозаводска открылся парк для любителей экстремальных видов спорта.