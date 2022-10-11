Любители крутить «олли» оценили площадку в центре Петрозаводска

В Дмитриевском парке открылся парк для любителей экстремальных видов спорта, сообщил в соцсети глава Петрозаводска.

В Петрозаводске в пятницу открылась спортивная площадка для ценителей экстремальных видов спорта. Парк появился в Дмитриевском сквере, сообщил в соцсети Владимир Любарский.



«Сегодня скейтбордисты, BMX-серы, роллеры и самокатеры тестируют новую площадку в Дмитриевском сквере. Её установили под руководством Дирекции спорта на средства субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие Петрозаводска», - отметил глава карельской столицы.





По его словам, основные работы на объекте почти завершены, все фигуры расставлены. Осталось определиться с дистанциями для разгона и при необходимости переместить конструкции.



«Так что любители крутить «олли», отбивать «кикфлипы», «слайдить» и «грайндить» по перилам, добро пожаловать», - резюмировал Любарский.





Отметим, олли (Ollie) — скейт-трюк, в котором скейтбордист и скейтборд поднимаются в воздух без использования рук.



«Кикфлип» выглядит как вращение доски носком от себя; доска делает оборот в 360 градусов относительно продольной оси.