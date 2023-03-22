«Грайд бокс», «хаф-пайп» и мини-рампа появятся в спальном районе Петрозаводска

Скейт-парк должны обустроить на Ключевой в рамках «Комфортной городской среды».

В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в Ключевском сквере в Петрозаводске в этом году должны разбить парк для катания на скейтбордах, роликах и велосипедах.



На новой площадке установят шесть фигур для трюков – «разгонную горку», «бэнк», «мини-рампу», «грайд бокс», «хаф-пайп» и «квотер пайп». Контракт на благоустройство подписан с ООО «Люмакс». Подрядчик приступит к работам в мае, обещают в мэрии карельской столицы.



«Каркас трюковых фигур сделают из профильных труб, для надежности конструкцию усилят гнутым швеллером и подложкой из металлического листа. Рабочая поверхность будет выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры с древесной текстурой», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Петрозаводска.



По периметру площадки подрядчик установит скамейки и урны, приведет в порядок дорожки и лестничный спуск.







В Петрозаводске уже открыты три скейт-парка: возле стадиона «Юность», в Бородинском и Дмитриевском скверах. Площадка на Ключевой станет четвертой в городе.



Всего в рамках «Комфортной городской среды» в 2023 году в Петрозаводске благоустроят семь общественных территорий. Среди них – Семейная аллея, Побережный парк, Ключевской сквер, Лососинский парк, аллея Энтузиастов, сквер Машиностроителей и спортивная площадка на улице Крылова, 6.