Тренажеры установили в приграничном поселке Карелии

В одном из поселков Сортавальского района завершили первый этап обустройства зоны отдыха со спортплощадкой.

Закончился первый этап обустройства зоны отдыха с установкой спортивной площадки в поселке Пуйккола.

Об этом в социальной сети рассказал глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.



Площадка благоустраивается в рамках проекта по благоустройству сельских территорий в республике, добавил он.



Отметим, поселок расположен на восточном берегу озера Пялькъярви в 38 километрах к северу от Сортавалы, в девяти километрах от российско-финляндской границы.