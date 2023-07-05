Тренажеры установили в приграничном поселке Карелии

В одном из поселков Сортавальского района завершили первый этап обустройства зоны отдыха со спортплощадкой.
Закончился первый этап обустройства зоны отдыха с установкой спортивной площадки в поселке Пуйккола.
Об этом в социальной сети рассказал глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.
Площадка благоустраивается в рамках проекта по благоустройству сельских территорий в республике, добавил он.
Отметим, поселок расположен на восточном берегу озера Пялькъярви в 38 километрах к северу от Сортавалы, в девяти километрах от российско-финляндской границы.
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