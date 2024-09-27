Соревнования для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья провели на юге Карелии

Участников объединила сила духа, дружба и вера в себя.

Сегодня, 28 сентября, в парке Ваккосалми Сортавальского округа прошел шестой благотворительный забег #НАРАВНЫХ. Информацию об этом сообщили в паблике Сортавальский район.

Спортивный праздник объединил взрослых и людей, профессиональных спортсменов и любителей.

Забег укрепляет статус человека с инвалидностью как равного, обращает всеобщее внимание на развитие адаптивного спорта.

Все собранные средства с мероприятия направят организатору акции — благотворительному фонду «Обычные люди», который помогает людям с ОВЗ в борьбе с неизлечимыми недугами.



Кроме того, сегодня благотворительный фонд отмечает уже седьмой День рождения, отметили авторы поста



«Мы от всей души вместе с вами, большой и дружной командой уже 7 лет работаем, трудимся, помогаем и благодарим за помощь! Всех, кто рядом, кто всегда протянет руку помощи, откроет свое доброе сердце и откликнется на просьбу о помощи! Спасибо большое всем вам, друзья!»

— поделились авторы поста в соцетях.

Ранее мы писали, что в доме-интернате для ветеранов провели благотворительное мероприятие с «Лошадка с доставкой».