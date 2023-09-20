Спортплощадку открыли в одном из районов Петрозаводска

На Кукковке открыли спортивную площадку с тренажерами.

На территории петрозаводской средней школы № 2 открылась новая спортивная площадка. Здесь обустроили уличные тренажеры, комплекс для воркаута, полосу препятствий с лабиринтом, яму для прыжков в длину, пешеходную дорожку, а также поле для игры в мини-футбол и баскетбол.



Средства на реконструкцию выделили по программе социально-экономического развития карельской столицы.



Право разрезать красную ленточку предоставили участникам школьного спортивного клуба «Спарта» Максиму Мироненко и Анастасии Аксентьевой.



«И до ремонта это место пользовалось большой популярностью не только у школьников, но и у многих жителей Кукковки. А теперь поводов проводить время с пользой на свежем воздухе стало еще больше», — написала на своей странице в соцсети временно исполняющий обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в рамках программы «Комфортная городская среда» на Перевалке появилась универсальная спортивная площадка.