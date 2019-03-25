Жена Овечкина станцевала тверк на камеру

Анастасия Шубская быстро пришла в форму после родов и теперь смело демонстрирует подтянутую фигуру поклонникам.

Хоккеист Александр Овечкин и его жена, 25-летняя Анастасия Шубская, повеселились на дне рождения друга. Позитивными видео с праздника супруги поделились с поклонниками.

На торжестве гости пели в караоке песни Пугачевой. Овечкин заявил, что Алла Борисовна "лучшая певица планеты".

Позже спортсмен снял видео, как его жена зажигательно танцует тверк в черной водолазке и миниатюрных кожаных шортах. Шубская эротично виляла бедрами и хлопала по себя ягодицам, пишет Cosmopolitan.

"Когда снимает муж", – подписала Анастасия видео, которым поделилась в Instagram Stories.