Жена Овечкина станцевала тверк на камеру

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Анастасия Шубская быстро пришла в форму после родов и теперь смело демонстрирует подтянутую фигуру поклонникам.
Хоккеист Александр Овечкин и его жена, 25-летняя Анастасия Шубская, повеселились на дне рождения друга. Позитивными видео с праздника супруги поделились с поклонниками.
На торжестве гости пели в караоке песни Пугачевой. Овечкин заявил, что Алла Борисовна "лучшая певица планеты".
Позже спортсмен снял видео, как его жена зажигательно танцует тверк в черной водолазке и миниатюрных кожаных шортах. Шубская эротично виляла бедрами и хлопала по себя ягодицам, пишет Cosmopolitan.
"Когда снимает муж", – подписала Анастасия видео, которым поделилась в Instagram Stories.
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