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Жители Петрозаводска остаются без света из-за халатности организаций, не согласовывающих работы на сетях

Новости. Общество
17:46, 30 Декабря 2022
фото: © ОРЭС-Петрозаводск

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В Петрозаводске за последний месяц специалистами сетевой компании выявлено несколько случаев повреждений кабельных и воздушных линий сторонними организациями или физическими лицами.

Очень часто из-за халатных действий без света остаются тысячи обычных граждан и социально значимые городские объекты. Вот и сегодня утро энергетиков началось с оперативных работ, связанных с восстановлением опоры, пострадавшей при ДТП в микрорайоне Соломенное, и восстановлением всех пострадавших потребителей, которые на несколько часов остались без света. И это только малая часть!

На днях ОРЭС-Петрозаводск получили исполнительный лист о взыскании в свою пользу ущерба в размере 326 тысяч рублей после повреждения кабеля на улице Еремеева некой подрядной организаций. Подобных ситуаций достаточно и решений суда — также, но они, безусловно, не покрывают ущерба, причиненного компании, а главное — ни разу не прибавляют «здоровья» электросетям города.

Подробнее читайте здесь.

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