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Жительница деревни Карелии наказала энергетиков почти на 2 млн рублей

Новости. Общество
16:47, 09 Июня 2023
фото: Анна Никандрова

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УФАС Антимонопольная служба повторно оштрафовала карельскую энергетическую компанию после обращения жительницы деревне Войница.

Эта история началась прошлым летом, когда «ПСК» выслала Анне условия типового договора на технологическое присоединение к электрическим сетям. По признанию деревенской жительницы, она испытала шок, увидев сумму, в которую энергетики оценили свои услуги – 127 миллионов 284 тысячи 836 рублей и еще 28 копеек. Причем, как было указано в высланном Анне документе, этот счет ей нужно было оплатить в течение пяти рабочих дней. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

В деревне нет постоянного электроснабжения, потребности местного населения обеспечивает генератор, мощности которого на всех не хватает, поэтому энергетики решили возложить многомиллионные расходы по технологическому присоединению к электрическим сетям на Анну. Женщина обратилась за помощью в Федеральную антимонопольную службу. Она оштрафовала энергетиков на 850 тысяч рублей, а жительнице деревни Войница был прислан новый договор – уже на 51 тысячу рублей, но с совершенно другими техническими условиями. Анна Никандрова попыталась выяснить в «ПСК», почему была изменена техническая документация, а энергетики в ответ попросту аннулировали заявку деревенской жительницы на подключение, поскольку выставленный ей счет не был оплачен в течение пяти дней.

Никандровой ничего иного, как снова обратиться в Карельское управление Федеральной антимонопольной службы, но постройку дома пришлось отложить на следующий год. В республиканском УФАС возбудили новое дело в отношении «Прионежской сетевой компании» и начали расследование, которое завершилось очередным протоколом об административном правонарушении.

Как говорится в этом документе, стоимость подключения земельного участка Анны Никандровой к электрическим сетям должна составлять всего 550 рублей. Жительнице карельской деревни Войница удалось умерить аппетиты энергетиков более чем в 231 тысячу раз.

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