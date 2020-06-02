Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

Полиция разыскивает 14-летнюю Марику Л., которая 2 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Марика Л., 2005 года рождения.

Несовершеннолетняя 2 июня в период с 16 до 19 часов ушла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно.

Была одета: чёрная куртка-косуха, чёрные штаны, белые кроссовки, чёрный кожаный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: +7911-415-25-87, 8911-409-26-96.