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Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

Новости. Происшествия
07:35, 03 Июня 2020
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Полиция разыскивает 14-летнюю Марику Л., которая 2 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Марика Л., 2005 года рождения.

Несовершеннолетняя 2 июня в период с 16 до 19 часов ушла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно.

Была одета: чёрная куртка-косуха, чёрные штаны, белые кроссовки, чёрный кожаный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: +7911-415-25-87, 8911-409-26-96.

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